РФ ввела санкции против украинских политиков

Правительство Российской Федерации расширило санкционный список против Украины.
Всего в перечне 849 человек, говорится на сайте Кабмина России.
В последнюю версию списка добавили:
спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова;
первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука;
главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько;
депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса;
депутата фракции СН Александру Качура;
депутата фракции СН Максима Бужанского;
депутата фракции СН Евгения Шевченко;
депутата партии СН Гео Лерос;
депутата фракции СН Ольгу Василевская-Смаглюк.
Согласно документу, правительство России блокирует их безналичные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории РФ, а также запрещает вывозить из страны капитал.
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4 сентября 2020 Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 политиков.
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