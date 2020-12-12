РФ ввела санкции против украинских политиков

Россия ввела против Украины санкции. Фото: РБК

Правительство Российской Федерации расширило санкционный список против Украины.

Всего в перечне 849 человек, говорится на сайте Кабмина России.

В последнюю версию списка добавили:

спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова;

первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука;

главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько;

депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса;

депутата фракции СН Александру Качура;

депутата фракции СН Максима Бужанского;

депутата фракции СН Евгения Шевченко;

депутата партии СН Гео Лерос;

депутата фракции СН Ольгу Василевская-Смаглюк.

Согласно документу, правительство России блокирует их безналичные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории РФ, а также запрещает вывозить из страны капитал.

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4 сентября 2020 Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 политиков.