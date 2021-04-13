РФ удвоит военный контингент на границе с Украиной - Офис президента

Россия наращивает военное присутствие на украинской границе. Фото: Фокус

Численность российских военных сил вдоль украинских границ вскоре должна удвоиться.

"Заместитель руководителя Офиса президента Украины привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушению ею режима прекращения огня", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, сообщает пресс-служба Офиса президента

Машовец подчеркнул важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечению России к ответственности за ее военные действия.

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Президент Владимир Зеленский заявил журналисту, что Украина готова к российскому вторжению.