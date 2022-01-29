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суббота, 29 января 2022 00:56

РФ перемещает запасы крови и медикаментов ближе к границам Украины - СМИ

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РФ перемещает запасы крови и медикаментов ближе к границам Украины - СМИ
Путин отправил кровь поближе к Украине. Фото: РИА "Новости"

Россия поставляет запасы крови и других медицинских материалов для помощи раненым.

Поставки крови являются конкретным показателем возможности нового вторжения, пишет Reuters со ссылкой на американских должностных лиц.

"Это не гарантирует, что будет наступление, но вы не будете наступать, если у вас этого запасов крови нет", – заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

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Три анонимных источника, которые сообщили Reuters о перекидывании запасов крови, отказались говорить, когда именно США это зафиксировали. Однако двое заявили, что это произошло в последние недели.

Минобороны России на комментарий по поводу поставок крови не ответило. В Белом доме это тоже не прокомментировали.

Российская Федерация ранее отправила медицинские подразделения на границу с Украиной.

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