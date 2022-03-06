РФ отменила часть санкций против Грузии – в МИД Украины отреагировали

Россия отменила часть торговых санкций против Грузии – МИД Украины отреагировало. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемой активизацию торговых отношений Грузии с РФ. Так отреагировали на отмену Москвой части торговых санкций против Тбилиси.

Спикер МИД Олег Николенко отметил в Facebook, что Россия приняла такое решение из-за неготовности грузинских властей поддерживать санкции ЕС против государства, начавшего полномасштабное военное наступление на Украину.

"Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей", – заявил Николенко.

МИД также призвал официальный Тбилиси "публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине".

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Спикер добавил, что бизнес с российскими компаниями дает дополнительные ресурсы для РФ, чтобы она "продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан".

"Из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас приходится проходить украинцам. В то же время, власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов", – подытожил он.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.