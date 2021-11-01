Резникова и Верещук выдвинули в министры

"Слуги" официально поддержали кандидатуры новых министров. Коллаж bagnet.org

Фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Уволенного с этой должности Алексея Резникова – на министра обороны.

Кандидатуру Резникова предложил президент Владимир Зеленский, сообщила представитель фракции Юлия Палийчук на брифинге.

Также фракция обсудила возможность назначить главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко - первым вице-премьером - министром экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны

Ранее сообщалось, что в президентской команде определились с кандидатами в замену нескольким министрам. Их увольнение может состояться в среду, а назначение новых членов правительства – в четверг.