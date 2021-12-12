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понедельник, 13 декабря 2021 05:45

Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира

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Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
При этом нападение откроет новую эру без международных правил. Фото: Офис президента

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину ознаменует конец нынешнего мира. При этом нападение также откроет новую эру без международных правил.

Об этом сообщает Financial Times.

"В Россию вернется много гробов", - заявил министр.

Он также добавил, что вдоль украинских границ развернуто около 100 тысяч российских войск - примерно столько же, сколько было развернуто весной и летом. Хотя Москва строит лагеря для 175 тысяч человек, многие палатки, похоже, не заняты, сказал Резников.

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Тем не менее, по словам министра, война станет бедствием для Европы, поскольку миллионы украинцев, вероятно, будут бежать в ЕС, а огромный экспорт зерна из Украины окажется под угрозой.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в милитаризации Украины. По ее словам, страны поставляют в Украину оружие и боевиков.

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