МИД РФ обвинило Запад в милитаризации Украины

По словам Захаровой, страны поставляют в Украину оружие и боевики. Фото: Слово и дело

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в милитаризации Украины. По ее словам, страны поставляют в Украину оружие и боевиков.

"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - заявила она.

Никаких доказательств представительница МИД РФ не привела. Захарова также назвала провокацией ситуацию с украинским кораблем "Донбасс".

"Это провокация в целой цепочке провокаций. Осуществляются они как на море, так на суше и в воздухе", - сказала она.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что в Украине зачищаются все альтернативные информационные каналы, сайты и запугиваются журналисты.

"Во-первых, они зачистили все каналы, которые могли давать альтернативную информацию. Не против киевского режима, не против каких-то там действующих украинских политиков, а просто дополнение к официальной версии, просто какие-то данные. Эти же каналы все зачищены. Зачищаются и сайты. Самое ужасное, что запугиваются журналисты, даже те, которые никогда и не приближались к каким-то крупным медиа-холдингам", - сказала Захарова.

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вероятность очередной российской агрессии против Украины очень высока. По его словам, Россия может прибегнуть к худшему сценарию.