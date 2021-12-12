МИД РФ обвинило Запад в милитаризации Украины

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
Просмотров: 1269
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 270
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 5913
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 3708
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2367
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1620
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2322
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1359
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 774
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1719
Фото
Все фото
5
3
5
7
16
Серия торнадо разрушила город
Серия торнадо разрушила город
Полиция перекрыла движение по улице из-за морских львов: они спаривались на дороге
Полиция перекрыла движение по улице из-за морских львов: они спаривались на дороге
Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников
Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников
Египет накрыл мощный песчаный ураган: фото
Египет накрыл мощный песчаный ураган: фото
Как мир готовится к Рождеству - фото
Как мир готовится к Рождеству - фото
Видео
Все видео
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3456
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 6012
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1413
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4329
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 360
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
воскресенье, 12 декабря 2021 22:50

МИД РФ обвинило Запад в милитаризации Украины

  Комментировать
МИД РФ обвинило Запад в милитаризации Украины
По словам Захаровой, страны поставляют в Украину оружие и боевики. Фото: Слово и дело

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в милитаризации Украины. По ее словам, страны поставляют в Украину оружие и боевиков.

"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - заявила она.

Никаких доказательств представительница МИД РФ не привела. Захарова также назвала провокацией ситуацию с украинским кораблем "Донбасс".

"Это провокация в целой цепочке провокаций. Осуществляются они как на море, так на суше и в воздухе", - сказала она.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что в Украине зачищаются все альтернативные информационные каналы, сайты и запугиваются журналисты.

"Во-первых, они зачистили все каналы, которые могли давать альтернативную информацию. Не против киевского режима, не против каких-то там действующих украинских политиков, а просто дополнение к официальной версии, просто какие-то данные. Эти же каналы все зачищены. Зачищаются и сайты. Самое ужасное, что запугиваются журналисты, даже те, которые никогда и не приближались к каким-то крупным медиа-холдингам", - сказала Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты били из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, есть раненый

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вероятность очередной российской агрессии против Украины очень высока. По его словам, Россия может прибегнуть к худшему сценарию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МИД РФ обвинило Запад в милитаризации Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Казнили казацкого гетмана, захватившего крепость

Самое читаемое
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться 1 Просмотров: 6840
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
9
 Просмотров: 6318
&quot;Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке&quot;: в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
26
 Просмотров: 5922
&quot;Пункт назначения&quot;: бревно из грузовика влетело в набитую пассажирами маршрутку
"Пункт назначения": бревно из грузовика влетело в набитую пассажирами маршрутку
4
 Просмотров: 5913
В мини: скандальная дочь Мадонны ошеломляет экстравагантными снимками
В мини: скандальная дочь Мадонны ошеломляет экстравагантными снимками
8
 Просмотров: 5553
Мир
В Новой Каледонии не проголосовали за независимость от Франции
В Новой Каледонии не проголосовали за независимость от Франции Просмотров: 333
Сколько украинцев получили вид на жительство в Польше
Сколько украинцев получили вид на жительство в Польше Просмотров: 720
Папа Римский во время проповеди говорил об Украине
Папа Римский во время проповеди говорил об Украине Просмотров: 198
Штамм Omicron обнаружили в Турции
Штамм Omicron обнаружили в Турции Просмотров: 81
Мигранты пытались прорваться в Польшу, пострадал пограничник
Мигранты пытались прорваться в Польшу, пострадал пограничник Просмотров: 306
Больше всего комментируют
7
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
2
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
2
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
2
Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко
Голосов: 131
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть