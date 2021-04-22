Резников рассказал о "фантомных болях" России

Враг хочет, чтобы Украина не вступила в НАТО, говорит министр. Фото: @MReintegration

Россияне остаются в советской парадигме. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Комментируя нагнетание РФ военного напряжения на границе с Украиной Резников в интервью "Українська правда" сказал: "У нас идет война с Россией. Но россияне не с украинцами воюют в своем воображении, а с американцами, с НАТО. Ибо они считают, что борются за свое влияние на нас с вами, они остаются в той советской парадигме.

Леонид Кравчук во время одного из заседаний Трехсторонней контактной группы даже вынужден был господину Грызлову напомнить кое-что. Он сказал: "Борис Вячеславович, я хотел бы одну ремарку вам сказать, потому что вы немножко ошибаетесь. Вы продолжаете жить в режиме, что это Советский Союз и Москва всем командует. Так вот, я вам хочу напомнить, что мы уже от скоро 30 лет, как независимая страна, и мы давно не под Кремлем. Поэтому не надо нам давать указания. Мы можем с вами сесть и договариваться, но давайте без указаний".

Оно действительно иногда чувствуется, что у них, знаете, фантомные боли проявляются. Мне кажется, что вот эта демонстрация силы на границах - это действительно попытка продемонстрировать, что "я, я вот здесь, поговорите со мной.

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Все, что россияне делают, начиная с агрессии в 2014 году, это известная сказка о "их там нет", отмечает Резников.

"Конечно, по Крыму, Севастополю они потом признали свое присутствие, они даже медали выпустили по захвату Крыма. Но в Донецкой и Луганской областях они продолжают эту песню петь.

Идея России - это федерализация Украины, создание у нас неспокойной зоны, предотвращение входа Украины в НАТО, ЕС, оставление нас, в их понимании, как сателлита РФ", - сказал министр.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.