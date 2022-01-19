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среда, 19 января 2022 22:15

Резников просит для Москвы дополнительных санкций

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Резников просит для Москвы дополнительных санкций
Резников обратился к западным союзникам. Фото: dw.com

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал правительства западных стран ввести немедленные санкции против Москвы.

Об этом он заявил в программе HardTalk на канале BBC.

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Вторжение России в Украину может привести к масштабному кровопролитию и кризису с беженцами в Европе, заявил он.

Глава украинского Минобороны поблагодарил союзников за единую поддержку Украины в борьбе с угрозой со стороны РФ.

Резников подчеркнул, что военная помощь со стороны Соединенных Штатов, Британии и Европы с каждой поставкой вооружений в Украину увеличивает для Москвы цену вторжения.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.

США дополнительно увеличат военную помощь Украине в случае нового вторжения РФ.

Великобритания перебрасывает противотанковое вооружение в Украину военно-транспортными самолетами С-17.

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19
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