Резников обнародовал данные разведки относительно российских войск на границе

Резников: "Отвод российских войск подтвердить не можем". Фото: Минобороны Украины

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ.

Об этом пишет Reuters.

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Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на "учениях".

"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями".

Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров.

Все войска, которые они перебросили, должны вернуться в пункты постоянной дислокации.

Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы", сказал Резников.

По данным украинских военных, в настоящее время вблизи Украины сосредоточено около 140 000 объединенных российских военных и пророссийских сепаратистских сил, в том числе 125 000 сухопутных войск.

По его словам, только в Беларуси находится 9000 российских военнослужащих.

Для сравнения, Резников сказал, что Украина имеет около 35 000 военнослужащих на Донбассе.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали грузить на транспорт. Они должны были вернуться в места базирования. По мнению президента Украины Зеленского, российская сторона производит ротацию, а не отвод войск. Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы.