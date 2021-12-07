Режим диктатора Лукашенко угрожает Украине "локальным конфликтом"

Лукашенко угрожает Украине. Фото: Белсат

В Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточения войск на украинско-белорусской границе и пригрозили Киеву возможным "локальным конфликтом".

Украина якобы начала занимать "недружественную позицию" по отношению к Республике Беларусь, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, сообщает агентство БЕЛТА.

"Мы преимущественно уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве... Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-либо учения", - сказал Вольфович.

"Это может привести к локальному конфликту", - заявил белорусский чиновник.

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23 ноября в пяти украинских областях, граничащих с Беларусью, началась специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой и проводится вместе с силами Нацгвардии, Нацполиции и ВСУ. Спецоперация включает меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности.