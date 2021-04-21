Режим чрезвычайной ситуации продлили до конца июня

Врачи вакцинируют педагогов в Черновцах, апрель. Фото: @moz.ukr

Кабинет министров продлил до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду.

"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности к противодействию пандемии. Это и еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких.

Особенно такую осмотрительность и сознательное отношение мы должны показать в период майских праздников и Пасхи. В эти дни мы призываем людей оставаться дома.

Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", - сообщил премьер.

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За последние сутки в Украине обнаружили 12 162 новых больных коронавирусом. Умерли - 429. Наибольшее количество инфицированных в Киеве, Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях. На этой неделе началась вакцинация препаратом компании Pfizer/BioNTech.