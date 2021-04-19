В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 738
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 405
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1071
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 549
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1386
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 675
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1746
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 963
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
10
10
7
5
7
Почему 2-летний ребенок всю ночь бродил лесом, как прошла встреча Зеленского и Макрона, кто из известных украинцев ушел из жизни - неделя в ярких фото
Почему 2-летний ребенок всю ночь бродил лесом, как прошла встреча Зеленского и Макрона, кто из известных украинцев ушел из жизни - неделя в ярких фото
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
&quot;Даже в 45 можно получить стипендию на обучение&quot; - украинка об университетах в Швеции
"Даже в 45 можно получить стипендию на обучение" - украинка об университетах в Швеции
Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР
Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Видео
Все видео
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 738
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 405
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1116
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2097
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 423
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
понедельник, 19 апреля 2021 07:11

В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку

  Комментировать
В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку
19 апреля по всей Украине стартует вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech. Фото: REUTERS

Сегодня, 19 апреля, по всей Украине начнется вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech.

Накануне прививки ней начались на Киевщине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer

"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - подчеркнул Шмыгаль.

Также, по его словам, параллельно продолжается вакцинация китайским препаратом CoronaVac. Ее распределили среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО.

На прошлой неделе Украина получила бесплатную партию вакцины Pfizer в количестве 117 тыс. доз. Каждый регион получил по 1170 доз вакцины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Народні прикмети 19 квітня: сегодня снятся вещие сны

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 8874
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 1 Просмотров: 7182
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 6849
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 4509
Народные приметы 18 апреля: как сегодня отвести беду
Народные приметы 18 апреля: как сегодня отвести беду Просмотров: 2961
Общество
Гороскоп на 19 апреля: чего сегодня делать нельзя
Гороскоп на 19 апреля: чего сегодня делать нельзя
 Просмотров: 486
Народні прикмети 19 квітня: сегодня снятся вещие сны
Народні прикмети 19 квітня: сегодня снятся вещие сны
 Просмотров: 315
Церковный праздник 19 апреля: кого почитают сегодня
Церковный праздник 19 апреля: кого почитают сегодня Просмотров: 513
Именинники 19 апреля: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка
Именинники 19 апреля: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка Просмотров: 207
Погода в Украине: синоптик рассказала, когда ждать +20
Погода в Украине: синоптик рассказала, когда ждать +20 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
25
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
5
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
3
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
3
Мавзолей Ленина открыли после карантина
2
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
Голосов: 55987
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть