В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку

Сегодня, 19 апреля, по всей Украине начнется вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech.
Накануне прививки ней начались на Киевщине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer
"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - подчеркнул Шмыгаль.
Также, по его словам, параллельно продолжается вакцинация китайским препаратом CoronaVac. Ее распределили среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО.
На прошлой неделе Украина получила бесплатную партию вакцины Pfizer в количестве 117 тыс. доз. Каждый регион получил по 1170 доз вакцины.
Комментарии