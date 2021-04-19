В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку

19 апреля по всей Украине стартует вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech. Фото: REUTERS

Сегодня, 19 апреля, по всей Украине начнется вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech.

Накануне прививки ней начались на Киевщине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - подчеркнул Шмыгаль.

Также, по его словам, параллельно продолжается вакцинация китайским препаратом CoronaVac. Ее распределили среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО.

На прошлой неделе Украина получила бесплатную партию вакцины Pfizer в количестве 117 тыс. доз. Каждый регион получил по 1170 доз вакцины.