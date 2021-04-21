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среда, 21 апреля 2021 08:26

В Украине скачок заражений и смертей от коронавируса. Где больше всего

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В Украине скачок заражений и смертей от коронавируса. Где больше всего
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине выявили 12 162 новых больных коронавирусом. Из них детей – 532, медработников – 326.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 выявили у 1 974 118 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 21 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 40 796 пациентов, из них 429 – за последние сутки. Выздоровели 1 514 472 пациента, за последние сутки – 14 720.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев – 965 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область –327 случаев / 473 прививки;
Волынская область – 382 случая / 592 прививки;
Днепропетровская область – 771 случай / 981 прививка;
Донецкая область – 735 случаев / 575 прививок;
Житомирская область – 276 случаев / 396 прививок;
Закарпатская – 104 случая / 560 прививок;
Запорожская область – 845 случаев / 822 прививки;
Ивано-Франковская область – 106 случаев / 466 прививок;
Киевская область – 881 случай / 683 прививки;
Кировоградская область – 126 случаев / 181 прививка;
Луганская область – 336 случаев / 194 прививки;
Львовская область – 492 случая / 1576 прививок;
Николаевская область – 397 случаев / 355 прививок;
Одесская область – 769 случаев / 900 прививок;
Полтавская область – 539 случаев / 335 прививок;
Ровенская область – 616 случаев / 485 прививок;
Сумская область – 437 случаев / 499 прививок;
Тернопольская область – 269 случаев / 339 прививок;
Харьковская область – 938 случаев / 644 прививки;
Херсонская область –171 случай / 411 прививок;
Хмельницкая область – 717 случаев / 715 прививок;
Черкасская область – 622 случая / 364 прививки;
Черновицкая область – 202 случая / 498 прививок;
Черниговская область – 139 случаев / 348 прививок.

Привить от коронавируса всех желающих украинцев возможно. Но при условии, что государство будет иметь не менее 1 млн доз инъекций. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. В приоритете вакцинации лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18 лет, которые изъявят желание. Но сначала будут выбирать тех, у кого есть хронические болезни.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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