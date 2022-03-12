Резервы оккупантов полегут через 10 дней - Арестович

Алексей Арестович рассказал о следующей фазе войны с Россией. Фото: president.gov.ua

Российские военные в ближайшее время попытаются опрокинуть свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, район ООС, под Мариуполь, Харьковская область, а также Киевская область.

Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович в телемарафоне.

"Будет еще одна попытка наступать, сейчас они в паузе, под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех. Это, безусловно, зона ООС, под Мариуполь, Харьковская область, может Киевская область.

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Поскольку они бессмысленны и все сделают не так, как нужно, то и эти резервы полягут, но это может занять еще 10 дней или неделю с начала, как их введут в бой. Я даю еще две или три с половиной недели их попыток из-за паузы активно наступать, после этого они станут как зайчики, потому что воевать нечем вообще", – говорит.

Арестович добавил, что после следующей попытки российские оккупанты могут вести переговоры по прекращению войны.

"И после этой попытки, она будет гораздо легче, чем была, тогда придет время позиционной войны. В обороне они станут, мы будем знать, где они и добить их ракетными ударами, партизанами, ССО, силами местного населения будет гораздо лучше. Для нас выгоднее следующая фаза, и тогда они пойдут на настоящие переговоры, а не бессмысленные ультиматумы", - заявил советник.

Российская провокация в Белоруссии провалилась. Если белорусская армия войдет в Украину, ее уничтожат. И на Беларусь наложат жесткие санкции.