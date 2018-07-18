Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть

В стране война. И надо работать с утра до ночи, говорит журналист Роман Сркыпин. Фото: 1+1

Украинцев не надо пугать "реваншистами", потому что они уже у власти.

Об этом заявил журналист Роман Скрыпин в эфире одного из ток-шоу, апеллируя к парламенту и президента.

"У нас страна нищеты. Даже зарплата, которая у вас есть, она великовата. Если посмотреть на статьи государственного бюджета, статьи расходов велики. Это я говорю, как человек, который живет в жестких реалиях и считает каждую копейку.

Диссонанс, когда депутаты приезжают в парламент на дорогих машинах, одеваются в Coco Chanel, Gucci, Prada. Это позор. И у государства должен быть ресурс на обеспечение тех, кто себя не может в никакой способ обеспечить - пенсионеры и дети.

Отсюда берется проблема "евроблях". Потому что народ нищий. Народ не может себе позволить жить по логике Нины Южаниной (нардеп от БПП, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. - Gazeta.ua), которая говорит: мы заботимся о людях, и хотим налог в одну тысячу, но люди должны покупать новые автомобили. Только она забывает, сколько стоит новый автомобиль. А у Южаниной Mercedes, недешевый.

Экономика и свободный рынок не запущены.

Рост ВВП на 2-3% после жесткого падения - это судорога, а не движение вперед. Это не рост.

Система восстановилась. Далее все сидят на потоках

Вы боитесь реванша? Все апеллируют: придут реваншисты и так далее. Так не надо нас пугать. Надо вам сказать: а чего вы достигли за свою каденцию? Парламент и президент. Покажите успехи. Потому что "реванш" и есть вы.

Потому что система восстановилась. Система, в которой все всем удобно. Система, которая не хочет нового избирательного закона. Которая не голосует, несмотря на все обещания. Которая никак не может принять новый состав ЦИК. Если бы у нас была система блокчейна, нам бы не надо было ЦИК. Надо было два программиста, которые просто обслуживают технологию, которая сама считает голоса. И не надо бороться за эти 14 или 13 должностей, которые в принципе являются марионетками.

Далее все сидят на потоках.

Зло не наказано - коллаборационисты, предатели.

Хотел бы услышать простые слова: сознание, адекватность и здравый смысл. Чтобы им руководствовались не только депутаты, но и чиновники, президент.

Времени реально нет.

После выборов прошло четыре года. Вы их профукали и сделали это коллективно.

Если бы я был депутатом, я бы не ходил на ток-шоу, потому что в стране война. И надо работать с утра до ночи. Надо просто принимать законы.

Есть запрос на мир. Но мир не просто, а с победой.

Запрос на самореализацию с предоставлением возможностей и свобод. Достоинство, когда человека в государстве не унижают, не заставляют дальше ходить и кланяться каждому чиновнику. Революция достоинства не так просто состоялась. Мне исполнилось 45, я пошел получать ID-карту - нифига не работает нормально. Меня унизили трижды в паспортном сервисе. Я потратил четыре часа, потому что от меня требовали справку о разводе. Хотя есть реестр судебных решений, залезьте туда, возьмите ее.

Когда переселенец говорит: паспорт потерян. Ему говорят: вам надо ехать получить паспорт там. Он: да я потерял здесь, вы меня в замкнутый круг пускаете. Это унижение переселенцев во время состояния войны, которым должны были создавать условия. Потому что государство - это сервис. У нас государство - не сервис.

Все в мире масштабируется - реформы, технологии, пример управления государством, законы. Берите и бегом, немедленно. Потому что времени на самом деле нет. Если в год впереди выборы будут грязные, то не отмоемся никогда", - говорит журналист.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.