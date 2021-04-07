Ремонт Банковой после протестов оценили в 1,5 млн грн

Ремонт Офиса президента составляет более 1,5 млн грн. Фото: Facebook

Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента составляет более 1,5 млн грн.

Большая часть этой суммы - стоимость ремонта 9 дверных блоков. Об этом сообщает Государственное управление делами.

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"Экспертное строительно-техническое исследование установило, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению фасада, входной группы и прилегающей территории ОП составляет 1 571 610 грн", - сказано в сообщении.

В ГУД отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

- очистка фасада и мощения площади - 297 200 грн;

- ремонт 9 дверных блоков - 1 158 600 грн;

- ремонт окон - 85 тыс. грн;

- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытия рисков - 30 810 грн.

20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание. Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство. По предварительным оценкам стоимость восстановительных работ может составить около 2 миллионов гривен". 22 марта фасад здания начали чистить от граффити.