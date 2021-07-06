Рейтинг Зеленского не растет

По сравнению с маем рейтинг Зеленского не вырос. Фото: Reuters

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 29,1% тех, кто определился, проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. Такую цифру опубликовала социологическая группа "Рейтинг", которая провела опрос 30 июня - 3 июля.

Для сравнения, по опросу в мае за Зеленского проголосовали бы 30,2%.

13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 12,5% - Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,7% - Игоря Смешко, 5,5% - Евгения Мураева, 4,6% - Владимир Гройсмана, 3,4% - Олега Ляшко. Поддержка других ниже 3%.

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Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

В паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко - 66% против 34%.

Социологи опросили по телефону 2500 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования - не более 2%.

52,7% украинцев не одобряют деятельность президента Зеленского, сообщил вчера Киевский международный институт социологии. В первому туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.