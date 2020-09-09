Рейтинг партии Зеленского снизился

В прошлом году на парламентских выборах за "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей.

Партия "Слуга народа" потеряла в рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 августа по 3 сентября.

Если бы проводились выборы в Верховную Раду, то "Слуг" поддержали бы 25,7% среди тех, кто определился с выбором.

В конце июня таких было 29,3%.

Согласно опросу, ОПЗЖ - 16,7%, "Европейская солидарность" - 15,6%, "Батькивщина" - 9,4%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 6%, "Голос" - 4,3%, "Сила и честь" - 4%, партия Шария - 3,5%.

Социологи опросили 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 1%.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос "- 5,82%. Таким образом 5-процентный проходной барьер преодолели 5 партий.