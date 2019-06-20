Реинкарнация проспекта Жукова в Харькове: Рада требует наказания

Во время голосования возле Харьковского горсовета проходила акция протеста. Фото: УНИАН

Суд должен наказать инициаторов возвращения проспекта Павла Григоренко в Харькове названия советского маршала Георгия Жукова.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании 20 июня.

"Нас уже лишают права на собственную историю. В Харькове проспекту имени украинского героя, диссидента Павла Григоренко возвращают имя украинофоба Жукова. Это прямое нарушение закона о декоммунизации, совершенное провокационно и демонстративно. Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов" , - сказал Парубий.

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19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Правительство уже обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения горсовета Харькова.