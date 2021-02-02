Реформа СБУ приближает к НАТО

Бюро экономической безопасности заработает через полгода. фото: pixabay

Служба безопасности Украины не будет заниматься экономикой и коррупцией только за пол года, сказала в комментарии Gazeta.ua Елена Щербан из Центра противодействия коррупции.

"Согласно закону Бюро экономической безопасности должно быть образовано не позднее, чем за 6 месяцев. Лишь после того вступят в силу поправки о полномочиях СБУ. Защитой экономики с тех пор будет заниматься Бюро, а борьба с коррупцией уже давно является функцией Национального антикоррупционного бюро и дублирование мешало надлежащему расследованию. Предполагаем, что Служба безопасности будет пытаться блокировать создание экономического бюро, ведь открыто выступали против ликвидации таких подразделений у себя", - пояснила эксперт.

В первом чтении Верховная Рада также приняла закон о реформе СБУ.

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"Это шаг вперед, но остаются вопросы, какой эта реформа будет в конце. Предусмотренная в законе демилитаризация СБУ и освобождения от экономических функций и следствия приближает нас к стандартам НАТО. Ведь классические спецслужбы в цивилизованных странах занимаются контрразведкой, то есть предупреждением правонарушения, а следствие - это уже борьба с последствиями. Поэтому Украине это рекомендовали. Позитив принятого закона в том, что закрепляет необходимость забрать следствие постепенно до 2024 года. Надеемся, что ко второму чтению сроки уменьшатся".

В Бюро экономической безопасности будут работать детективы, которые будут проводить сбор аналитической информации о, например, уклонение от уплаты налогов, вести оперативно-розыскную деятельность наравне с другими силовыми структурами.