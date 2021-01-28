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четверг, 28 января 2021 15:40

В Украине появится Бюро экономической безопасности: что это меняет

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В Украине появится Бюро экономической безопасности: что это меняет
Бюро экономической безопасности будет заниматься всеми экономическими преступлениями, кроме тех, кто расследует НАБУ. Фото: unsplash

Верховная Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности - единого правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики.

Соответствующий законопроект поддержали во втором чтении, сообщает "Экономическая правда".

Бюро экономической безопасности будет заниматься всеми экономическими преступлениями, кроме тех, что расследует НАБУ. Это означает, что с созданием БЭБ исчезнет не только налоговая милиция, но и экономические подразделения в Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

На БЭБ планируют возложить полномочия расследовать уклонения от уплаты налогов и ряд преступлений, связанных с экономикой и финансами.

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В Бюро будут работать детективы, которые будут проводить сбор аналитической информации о, например, уклонении от уплаты налогов, вести оперативно-розыскную деятельность наравне с другими силовыми структурами.

Всего в БЭБ планируют трудоустроить 4 тыс. работников - как в центральный аппарат, так и в региональные отделения.

Возглавит бюро директор. Его будут выбирать на открытом конкурсе и назначать Кабмином по представлению премьера.

Пока что экономические правонарушения расследуют налоговая милиция, а также СБУ и Нацполиция. Авторы закона считают, что налоговая милиция плохо выполняет эту задачу, а для остальных ведомств это вообще несвойственные функции.

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