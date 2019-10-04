Референдума по особому статусу Донбасса не будет - депутат

Вопрос об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не будут выносить на референдум.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики, депутат "Слуги народа" Богдан Яременко.

Над текстом законопроекта будут работать депутаты в комитетах.

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"Закона о референдуме нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте, в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными в том, что происходит".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый закон об особом статусе Донбасса будут разрабатывать в "публичном обсуждении со всем украинским обществом, а не пересекая ни одной красной линии".

Закон об особом статусе, представленный 5-м президентом Петром Порошенко, теряет силу 31 декабря 2019.

1 октября 2019-го Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок".

По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.

На следующий день в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Аналогичные акции прошли и в ряде других городов.