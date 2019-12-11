Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за минские соглашения - абсурд

Ребекка Хармс раскритиковала открытия уголовного производства против Порошенко. Фото: Fakty

Сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Ребекка Хармс назвала полным абсурдом расследование против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно Минских соглашений.

Об этом она написала в своем Twitter, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования измены экс-президента Порошенко", передает Оbozrevatel.

Хармс предостерегла, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.

"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" – написала Ребекка Хармс.

Отметим, что новое уголовное производство ГБР против пятого президента Украины Петра Порошенко за подписание Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов. Так, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс призвал украинскую власть прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

Ранее лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко было выдвинуто "подозрение", которое члены "ЕС" назвали русским заказом на нанесение вреда репутации политика.