Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за минские соглашения - абсурд

Сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Ребекка Хармс назвала полным абсурдом расследование против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно Минских соглашений.
Об этом она написала в своем Twitter, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования измены экс-президента Порошенко", передает Оbozrevatel.
Хармс предостерегла, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.
"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" – написала Ребекка Хармс.
Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd🤦♀️ @KyivPost @Hromadske @MaximEristavi @petras_petras @RFE_RLNEWS /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ— Rebecca Harms (@RebHarms) 11 декабря 2019 г.
Отметим, что новое уголовное производство ГБР против пятого президента Украины Петра Порошенко за подписание Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов. Так, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс призвал украинскую власть прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.
Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.
Ранее лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко было выдвинуто "подозрение", которое члены "ЕС" назвали русским заказом на нанесение вреда репутации политика.
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