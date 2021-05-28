Разжигание вражды касательно украиноязычного населения: каналам Медведчука впаяли штрафы

Одан с штрафов - за высказывания Пиховшека.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканалы "112 Украина" и "Newsone" за разжигание вражды. Решение принял на заседании 27 мая.

"112 Украина" оштрафовали на 114 тыс. грн за высказывания Петра Симоненко. Тот 29 января в эфире канала заявлял, что на Донбассе "гражданская война", а инициаторами "гражданской войны" были "украинские националисты и неофашисты", которых поддержали США.

Также на 114 тыс. грн оштрафовали "Newsone" из-за распространения 4 января в эфире Вячеславом Пиховшеком языка вражды в отношении украиноязычного населения Украины.

Высказывания Пиховшека содержали ксенофобские, дискриминационные и унизительные признаки, поскольку часть украинского общества по языковому признаку и приверженности демократическому развитию Украины были названы "врагами" с агрессивными намерениями относительно русскоязычного населения, сообщил Нацсовет.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.