Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги

На Харьковщине прошел концерт с пиаром представителя президентской партии "Слуга народа" за бюджетные средства. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

22 августа в городе Дергачи провели концерт ко Дню города. Там была политическая реклама, хотя деньги на мероприятие выделялись из городского бюджета.

Ранее на сайте горсовета появился анонс этого события. Кроме представителей власти в анонсе также был указан "почетный гражданин города" Константин Жидков.

Наблюдатели фиксировали борды с его изображением на фоне рекламы "Слуга народа".

В "Прозорро" опубликовали несколько соглашений о проведении концерта. 49 900 грн запланировали заплатить ФЛП за услуги по организации звукового обеспечения праздника.

Еще одно соглашение на 49 900 грн заключили с ФЛП на услуги по организации выступления музыкального коллектива "Prime Orchestra". Третье на ту же сумму - с ФЛП на праздничный фейерверк.

Похоже, что такие суммы использовали, потому что по закону на суммы до 50 тыс. грн применяется порядок проведения упрощенных закупок.

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"Опора" пыталась получить комментарий от городского совета. В первый день представительница мэрии до конца рабочего дня так и не соединила с и.о. городского председателя Екатериной Бондаренко. А на следующий день дозвониться уже невозможно вообще.

Во время мероприятися на экране на сцене регулярно показывали рекламе Константина Жидкова на фоне бренда "Слуги народа". Видео с этим даже выложили на странице Дергачевской РГА в Facebook.

Во время концерта Жидков проводил лотерею, где разыгрывали свиней, кроликов, телефоны и телевизор. Его приветствовали музыканты на сцене, а некоторые желали удачи на выборах.

Кроме того, организации фейерверка тоже приписали Жидкову.

"Наш главный сюрприз. Сегодня вас ждут еще одни замечательные гости, после которых, конечно, будет еще один подарок от Константина Жидкова - это праздничный фейерверк", - заявил ведущий со сцены.

Избирательный процесс на местных выборах 25 октября стартует 5 сентября. Агитировать кандидаты могут только после регистрации.

Сейчас же подобные действия можно назвать потенциальным нарушением принципа равенства избирательного процесса. Во-первых, из-за действий, имеющих признаки агитации. Во-вторых, из-за использования бюджетных средств или админресурса для собственного пиара, говорят в "Опора".

В четверг на странице Офиса президента в Facebook транслировалась реклама партии "Слуга народа". В Комитете избирателей заявили, что президент Владимир Зеленский накануне местных выборов занимается политической коррупцией и использованием административного ресурса в агитации.