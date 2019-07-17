Разворовывания в оборонке: Гладковского вызывает НАБУ - СМИ

Гладковского допросят 17 июля во рамках расследования по "Укроборонпрома" ФОТО: tsn.ua

Фигуранта журналистского расследования о разворовывании в госконцерне "Укроборонпром" Олега Гладковсого вызывают на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщил "Интерфакс".

По данным агентства, Гладковского допросят 17 июля во рамках расследования по Укроборонпрому.

В пресс-службе НАБУ Gazeta.ua не подтвердили и не опровергли информацию о проведении допроса, ссылаясь на тайну следствия.

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В начале марта пятый президент Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот якобы получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом заявили журналисты-расследователи программы "Наши деньги с Денисом Бигусом"