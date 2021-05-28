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пятница, 28 мая 2021 10:19

Разумкову досталось от активистов-антикоррупционеров

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Разумкову досталось от активистов-антикоррупционеров
Парламентское большинство президента Зеленского за почти два месяца не смогло проголосовать его же неотложный законопроект, пишет Шабунин. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева еще не подготовлен к рассмотрению.

"Чтобы законопроект попал в зал, он должен пройти комитет, то есть быть подготовленным к рассмотрению. На сегодня еще этот законопроект не подготовлен к рассмотрению", - сказал спикер в эфире "Радіо НВ" вчера.

На уточняющий вопрос, затягивает ли подготовку документа профильный комитет, спикер пояснил, что для рассмотрения в зале заседаний "есть ряд процедур, и это не обязательно связано с тем, что комитет что-то откладывает либо не откладывает", сообщает "Інтерфакс-Україна"

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После этого в общественной организации Центр противодействия коррупции заявили, что спикер сказал неправду.

"Дмитрий Разумков сказал неправду, оправдывая затягивание ликвидации ОАСК. Профильный комитет рекомендовал включить законопроект №5369 в повестку дня сессии на прошлой неделе", - написал в Facebook председатель ЦПК Виталий Шабунин.

По словам активиста, законопроект должны включить в повестку дня в следующий вторник.

"Правда, если спикер "не забудет" включить соответствующий вопрос в повестку дня (который готовит его же аппарат).

И уже после голосования Рады (надеюсь, во вторник), Комитет сможет рассмотреть (надеюсь, в среду) законопроєкт еще раз, готовя его к первому чтению и в целом", - написал председатель ЦПК.

"Давайте предположим, что Разумков действительно не знал о решении комитета. Если во вторник спикер "забудет" поставить законопроект №5369 на голосование (внесение в повестку дня сессии) - это значит, что он лично защищает гадюшник ОАСК", - заявил Шабунин и добавил, что "парламентское большинство Зеленского за почти два месяца не смогло проголосовать его же неотложный законопроект".

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В сентябре прошлого года НАБУ публиковало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.

Бюро обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.

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