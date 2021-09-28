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вторник, 28 сентября 2021 13:45

Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия

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Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия
В Трускавец приедет президент и чиновники. Фото: president.gov.ua

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова не приглашали на большое выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, поскольку он не является членом фракции.

Об этом сказал председатель фракции "СН" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Укрінформ".

"На данный момент, пока что. Но это может измениться. Пока мы не отправляли приглашение.

Но мы еще не до конца "добили" формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Вот обсуждаем приглашенных гостей", - ответил "слуга" на вопрос, пригласили ли спикера.

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Первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука пригласили, сказал Арахамия.

"Стефанчук - менеджер проекта, так называемые "тройки". Когда мы разрабатывали законодательные инициативы - глава профильного комитета, министр профильный и заместитель главы Офиса президента по этому направлению (работают. - Gazeta.ua). И Стефанчук курирует.

На "тройки" у нас отведено несколько часов - презентации, обсуждения этой программы и так далее", - объяснил нардеп.

Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируют приезд членов правительства и президента Владимира Зеленского.

Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что Разумков действует некомандно.

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