Разумкова спросили о внеочередном заседании Рады

Спикер находится с рабочей поездкой за рубежом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что подписные листы о проведении внеочередного заседания парламента не запрашивались. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

"Я знаю, что коллеги собирали подписи. Внеочередное заседание проходит согласно регламенту Верховной Рады и Конституции в течение не более чем трех дней после того, кака берутся подписные листы и собирается 150 подписей. И только после этого начинается отсчет трех дней.

На сегодня, насколько мне известно, такие подписные письма не запрашивались в Верховной Раде.

Как только это произойдет, если будет 150 народных депутатов, которые поставят свои подписи под предложением созвать это внеочередное заседание, будем действовать в рамках моей компетенции", - рассказал спикер.

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"Что касается моего отношения, что произошло под Офисом президента, вы знаете, я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией. Это не значит, что можно делать все, что тебе заблагорассудится. Твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого.

Если будем позволять себе портить любое имущество - государственное, личное, - это неуважение в первую очередь к себе, государству. Мы же не о людях сейчас говорим - один, второй, пятый, можем пройтись по фамилиям. Мы говорим об институтах. Институты надо уважать. Точно не надо выражать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают", - заявил Разумков.

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад. После этого фракция "Слуга народа" инициировала внеочередное заседание Верховной Рады.