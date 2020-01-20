Разумкова спросили о роспуске Рады

Парламент работает эффективно, говорит спикер.

Для роспуска парламента сегодня нет оснований.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

На реплику ведущего: "На днях предыдущий спикер Парубий сказал, что по его информации в провластной партии обсуждается возможность досрочных выборов парламента в конце июля, чтобы провести в октябре этого года еще одни досрочные выборы. Вы можете подтвердить или опровергать эту информацию?" Разумков ответил:

"С точки зрения закона, насколько я помню, это невозможно. Потому что у парламента есть иммунитет на год.

И мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство. Которое принимает законы, которое работает достаточно эффективно.

Еще раз повторяюсь. Мне кажется, что в целом парламент работает достаточно эффективно".

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"Очень много законов, которые стали законами благодаря различным политическим партиям и депутатским группам. Поэтому, лично я например сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента. Ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы.

То есть, нарушать законодательство не стоит. Однако, я понимаю, если бы парламент был парализован, не работал, не принимал законы. Это одна история. Но мне кажется, если бы это было так, то сегодня мы бы с вами не говорили о турборежиме", - добавил спикер.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.