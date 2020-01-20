Разумкова спросили о роспуске Рады

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 747
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 783
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 576
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3393
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 900
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1521
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 846
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 657
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8874
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
9
4
10
5
4
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Видео
Все видео
Зеленский: Гончарук работает дальше
Зеленский: Гончарук работает дальше
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 954
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1476
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2934
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 234
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
понедельник, 20 января 2020 22:59

Разумкова спросили о роспуске Рады

  Комментировать
Разумкова спросили о роспуске Рады
Парламент работает эффективно, говорит спикер.

Для роспуска парламента сегодня нет оснований.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

На реплику ведущего: "На днях предыдущий спикер Парубий сказал, что по его информации в провластной партии обсуждается возможность досрочных выборов парламента в конце июля, чтобы провести в октябре этого года еще одни досрочные выборы. Вы можете подтвердить или опровергать эту информацию?" Разумков ответил:

"С точки зрения закона, насколько я помню, это невозможно. Потому что у парламента есть иммунитет на год.

И мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство. Которое принимает законы, которое работает достаточно эффективно.

Еще раз повторяюсь. Мне кажется, что в целом парламент работает достаточно эффективно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как прошла вторая сессия

"Очень много законов, которые стали законами благодаря различным политическим партиям и депутатским группам. Поэтому, лично я например сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента. Ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы.

То есть, нарушать законодательство не стоит. Однако, я понимаю, если бы парламент был парализован, не работал, не принимал законы. Это одна история. Но мне кажется, если бы это было так, то сегодня мы бы с вами не говорили о турборежиме", - добавил спикер.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумкова спросили о роспуске Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 48700
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20443
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 20133
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 17901
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
3
 1 Просмотров: 14544
Политика
Поклонская и Мосийчук поссорились в сети
Поклонская и Мосийчук поссорились в сети Просмотров: 1548
Страна в смартфоне: Офис президента отключил комментарии в Instagram
Страна в смартфоне: Офис президента отключил комментарии в Instagram Просмотров: 585
Адвокат Порошенко раскрыл правду о повестках от ГБР
Адвокат Порошенко раскрыл правду о повестках от ГБР 1 Просмотров: 819
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
 Просмотров: 954
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов 3 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
1
Сутки на Донбассе: в ВСУ есть потери, много раненых
Голосов: 14556
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua