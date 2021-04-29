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четверг, 29 апреля 2021 12:24

Разумкова спросили о роспуске Рады

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Разумкова спросили о роспуске Рады
Дмитрий Разумков возглавлял список партии "Слуга народа" на выборах в парламент. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для роспуска парламента. Об этом он сказал на брифинге.

Разумкову напомнили заявление первого вице-спикера Руслана Стефанчука, что президент Владимир Зеленский имеет основание для роспуска парламента, так как депутаты 30 дней не собирались на заседания.

На что спикер ответил: "Надо исходить из того, что написано в Конституции и как это трактует Конституционный суд.

Руслан Алексеевич точно знает, что есть решение Конституционного суда, если не ошибаюсь с 2004 года. В котором четко определено, что для этого есть основание, если Рада не собирается 30 дней на запланированные заседания. У Верховной Раде девятого созыва ни разу не было такого, чтобы она не собралась на запланированные заседания.

И мы когда шли, мы это проговаривали со всеми депутатскими фракциями, группами - объективно такого случая быть не может".

"Поэтому я не вижу этих оснований. И вряд ли можно идти как-то в разрез с Конституцией и решениями Конституционного суда", - заявил Разумков.

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Ранее первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский имеет одно основание для роспуска Верховной Рады. Но используют ли его - вопрос к президенту.

Верховная Рада девятого созыва начала работу в августе 2019 года. Перед этим в июле состоялись внеочередные выборы. Зеленский распускал парламент.

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  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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