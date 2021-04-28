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среда, 28 апреля 2021 10:50

Стефанчук рассказал об основании для роспуска Рады

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Стефанчук рассказал об основании для роспуска Рады
Верховная Рада не собиралась 30 дней, сказал Стефанчук. Фото: pravda.com.ua

У президента Владимира Зеленского есть одно основание для роспуска Верховной Рады. Но будет ли оно использовано - вопрос к президенту. Об этом сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"В Конституции Украины есть четкие основания для нового роспуска Верховной Рады Украины. По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть. Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту Украины", - цитирует Стефанчука "Українська правда"

Вице-спикер объяснил основание.

"Так случилось, что в период с декабря по январь, я могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более 30 дней. Это и является формальным основанием.

Но будет ли такое право использовано президентом или нет, я не знаю. Могу лишь исходить из того, что сказал президент: пока работа Верховной Рады будет эффективной, направленной на выполнение программы президента, она работать будет", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что разговоров о роспуске парламента не было.

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Верховная Рада девятого созыва начала свою работу в августе 2019 года. Перед этим в июле состоялись внеочередные выборы. Президент Владимир Зеленский распускал парламент.

Сейчас в ВР - пять фракций и две группы. В парламенте 420 народных депутатов. 244 - представители "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Доверие".

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  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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