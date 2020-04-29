Разумков зовет депутатов на заседание

Перед заседанием парламента соберут глав фракций и групп. Фото: iportal.rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля.

Об этом говорится в распоряжении спикера.

"Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 13:30 30 апреля, в связи с требованием 159 народных депутатов", - сообщили в парламенте.

В 12:00 в четверг состоится согласительный совет руководителей фракций и групп.

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В парламенте готовятся рассматривать законопроект о банках по специальной процедуре.