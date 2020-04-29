Рада соберется завтра - "слуга"

В парламенте приближают "антиколомойский" законопроект к голосованию. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Народные депутаты собрали необходимые 150 голосов для инициирования внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собраны.

И второе. Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение", - заявила нардеп.

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Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом с поправками законопроект о банковской деятельности.