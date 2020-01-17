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пятница, 17 января 2020 14:40

Разумков закрыл сессию. Депутаты разбежались до февраля

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Разумков закрыл сессию. Депутаты разбежались до февраля
Сессия была плодотворной, говорит Разумков. Фото: Николай Билокопытов, iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание 2-й сессии Верховной Рады 9-го созыва.

"Напоминаю, что на следующей неделе (20-24 января) народные депутаты работают с избирателями.

Очередная третья сессия Верховной Рады IX созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля", - сказал Разумков, закрывая пленарное заседание, пишет "Інтерфакс-Україна"

Спикер отметил, что текущая сессия была плодотворной.

"Я надеюсь, что следующая будет еще лучше", - сказал Разумков.

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