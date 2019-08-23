Разумков устроил интригу со вторым вице-спикером

Новоизбранные нардепы в подготовительных группах будут работать и в выходные, сказал Разумков.

На кандидатуру второго заместителя председателя Верховной Рады поступило несколько предложений, но они остаются в секрете.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народу" Дмитрий Разумков журналистам в пятницу.

На вопрос "Вы видите какую-то кандидатуру?" Разумков ответил:

"Видеть кандидатура будет все же Верховная Рада. А предложения будут еще дополнительно обсуждаться. Потому что были представлены несколько предложений на эту должность".

- Можете озвучить?

- Нет. К сожалению, нет.

Также журналисты вспомнили о нардепах Александре Дубинском и Максиме Бужанском и спросили у Разумкова, или учили в Трускавце парламентариев от "Слуга народу" этики.

- Как в руководстве партии на такие случаи будут реагировать?

- Партия будет реагировать на такие случаи обязательно. Моя персональная позиция - я стараюсь и мне кажется получается иметь неплохие отношения со всеми, или почти со всеми каналами. Такие высказывания недопустимы ни в отношении журналистов, ни каких-либо других граждан нашего государства, ответил Разумков.

"Мы вчера говорили с коллегами и все готовы работать в выходные", - сказал глава "СН" о работе нардепов в рабочей группе.