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среда, 19 августа 2020 16:26

Разумков собирает Раду: что рассмотрят

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Разумков собирает Раду: что рассмотрят
Разумков закрыл третью сессию в июле. Тогда депутаты ушли на каникулы. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 25 августа. Распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.

Депутаты рассмотрят 6 вопросов повестки дня. В частности проект изменений в государственный бюджет об увеличении размера минимальной заработной платы, который подал президент Владимир Зеленский.

Также проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

На повестке дня - ратификации соглашений с Европейским союзом и Европейским инвестиционным банком.

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Ранее президент Владимир Зеленский просил председателя Верховной Рады провести внеочередное заседание парламента. Чтобы увеличить с 1 сентября минимальную заработную плату до 5 тыс. грн. Сейчас она составляет 4723 грн.

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Дата
19
августа

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