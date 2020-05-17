Разумков сказал, когда депутаты рассмотрят закон о референдуме

Законопроект об общенациональном референдуме могут рассмотреть через несколько недель. Фото: 112

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект об общенациональном референдуме через несколько недель.

Уже подписали письмо в Венецианскую комиссию и туда же направили законопроект об общенациональном референдуме, рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свободе".

"Я надеюсь, что в ближайшее время, через несколько недель, сможем вынести его (законопроект - ред.) в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков.

Он считает необходимым, чтобы проект закона был "наиболее сбалансированный и качественный", а также отметил необходимость "получить поддержку коллег".

"Также есть и другие инициативы, которые, я думаю, будут вскоре разрабатываться и утверждаться. Это и местные референдумы, и народное вето, народная инициатива и многое другое", - добавил глава Верховной Рады.

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Верховная Рада 3 сентября 2019 направила для получения заключения в Конституционный суд президентский законопроект №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)". 3 декабря Разумков сообщил, что парламент получил выводы Конституционного суда: проект закона соответствует конституционным положениям. После этого спикер поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть эти выводы. Закон о референдуме был необходим в Украине, в частности, потому, что вопрос разрешения иностранцам покупать землю в Украине президент Зеленский хотел вынести на всеукраинский референдум. В то же время этот закон совет одобрил во втором чтении 31 марта.