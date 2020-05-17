Разумков сказал, когда депутаты рассмотрят закон о референдуме

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 711
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 360
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 342
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2178
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1350
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 900
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1656
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
4
3
5
4
7
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Рада проводит заседание (онлайн)
Рада проводит заседание (онлайн)
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 711
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2250
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3330
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 792
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4176
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 639
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
воскресенье, 17 мая 2020 02:34

Разумков сказал, когда депутаты рассмотрят закон о референдуме

  Комментировать
Разумков сказал, когда депутаты рассмотрят закон о референдуме
Законопроект об общенациональном референдуме могут рассмотреть через несколько недель. Фото: 112

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект об общенациональном референдуме через несколько недель.

Уже подписали письмо в Венецианскую комиссию и туда же направили законопроект об общенациональном референдуме, рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свободе".

"Я надеюсь, что в ближайшее время, через несколько недель, сможем вынести его (законопроект - ред.) в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков.

Он считает необходимым, чтобы проект закона был "наиболее сбалансированный и качественный", а также отметил необходимость "получить поддержку коллег".

"Также есть и другие инициативы, которые, я думаю, будут вскоре разрабатываться и утверждаться. Это и местные референдумы, и народное вето, народная инициатива и многое другое", - добавил глава Верховной Рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада разрешила украинцам покупать и продавать землю

Верховная Рада 3 сентября 2019 направила для получения заключения в Конституционный суд президентский законопроект №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)".

3 декабря Разумков сообщил, что парламент получил выводы Конституционного суда: проект закона соответствует конституционным положениям. После этого спикер поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть эти выводы.

Закон о референдуме был необходим в Украине, в частности, потому, что вопрос разрешения иностранцам покупать землю в Украине президент Зеленский хотел вынести на всеукраинский референдум. В то же время этот закон совет одобрил во втором чтении 31 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков сказал, когда депутаты рассмотрят закон о референдуме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 9216
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
11
 Просмотров: 8100
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 6354
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
3
 1 Просмотров: 5688
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
 3 Просмотров: 4473
Политика
50% руководителей региональных таможен уволили - глава Минфина
50% руководителей региональных таможен уволили - глава Минфина Просмотров: 135
"Включать лучи - не ответ. Сидят беспомощные, как улитки" - Скрыпин проехался по украинскому шоу-бизнесу
"Включать лучи - не ответ. Сидят беспомощные, как улитки" - Скрыпин проехался по украинскому шоу-бизнесу Просмотров: 1314
Президент поставил ряд задач перед Саакашвили
Президент поставил ряд задач перед Саакашвили Просмотров: 612
В ЛНР опозорились с учебником истории
В ЛНР опозорились с учебником истории 1 Просмотров: 927
Для возвращения Крыма Украине следует использовать международное давление на Россию - Разумков
Для возвращения Крыма Украине следует использовать международное давление на Россию - Разумков Просмотров: 279
Больше всего комментируют
3
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
1
Первая страна в ЕС заявила о прекращении пандемии коронавируса
1
 Убийство сына Соболева: депутат обратился к Зеленскому
Голосов: 16443
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua