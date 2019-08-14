Разумков сказал, что будет делать с "русскоговорящими" в Раде

Разумков напоминает "русскоговорящим" нардепам о букве закона.

Новоизбранный народный депутат от "Слуга народу" и вероятный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что убедит русскоязычных депутатов выступать только на украинском языке. Об этом он сказал на брифинге в среду.

Разумкова спросили, продолжит ли он практику предварительного спикера Андрея Парубия, который выключал микрофон нардепам, которые выступали на русском, пишет УНІАН

"Я попробую сделать так, чтобы мне не приходилось это делать (выключать микрофон. - Gazeta.ua)", - сказал Разумков.

Он напомнил о требованиях закона о регламенте Верховной Рады и выступлениях на государственном языке.

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Глава "Слуга народу" Дмитрий Разумков заставил представителя "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы.