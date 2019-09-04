Разумков рассказал, почему в Раде надо меньше депутатов

Количество депутатов должно соответствовать количеству населения. Фото: stopcor.org

Новая Верховная Рада хочет уменьшить численность народных депутатов.

Их должно быть 300, чтобы соответствовало численности населения Украины, сообщил глава парламента Дмитрий Разумков.

"На сегодняшний момент ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине, где-то 30-34 млн. Поскольку это будет отвечать именно 300 народным депутатам" - считает спикер.

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Он убежден, что меньше народных депутатов никак не повлияет на качество работы парламента.

Верховная Рада передала в Конституционный суд законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.