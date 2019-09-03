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вторник, 03 сентября 2019 21:11

Уменьшение количества депутатов: законопроект передали в Конституционный суд

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Уменьшение количества депутатов: законопроект передали в Конституционный суд
Решение поддержали 258 депутатов. Фото: President.gov

Верховная Рада передала в Конституционный суд законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Как отмечается, инициатор проекта №1017 - президент Владимир Зеленский. Решение поддержали 258 депутатов, большинство из них представители "Слуги народа". Решение также поддержали 14 нардепов "Батькивщины" и 6 внефракционных, "Европейская солидарность" голосовала против. Об этом сообщает Украинская правда.

В документе предлагается изменить две статьи в Конституции и дополнить Переходные положения. Прежде всего, статью 76, где отметят, что "Конституционный состав Верховной Рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".

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В статье 77 Конституции Украины предлагают вписать пропорциональную избирательную систему.

Верховная Рада направила в Конституционный суд на вывод проект изменений в Основной закон относительно законодательной инициативы народа. "За" проголосовали 338 нардепов.

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