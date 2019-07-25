Разумков рассказал, какой опыт Парубия не используют в новой Раде

"Последний пример - 17 раз ставили на голосование Избирательный кодекс. Опять же, бывает разное, но так надругаться над регламентом, - это надо иметь талант", - Разумков. ФОТО: УНИАН

В Верховной Раде 9-го созыва не будут "издеваться над регламентом", как это делал спикер предыдущего созыва Андрей Парубий.

Об этом руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я понимаю, что бывают разные ситуации, но когда это становится практикой... А это именно была практика. Последний пример – 17 раз ставился на голосование Избирательный кодекс. Опять-таки, бывает всякое, но так надругаться над регламентом, - это надо иметь талант. Хотелось бы, чтобы в следующем парламенте такого "таланта" не было", — сказав он.

"Кроме того, я считаю, что когда за неделю до выборов голосуют за новый Избирательный кодекс, то это плевок в лицо украинскому избирателю. И здесь вопрос не только к Парубию, но и ко всей Верховной Раде. Вы это вносили в 2014 году в коалиционное соглашение, в 2014-м! Проголосовали в первом чтении случайно, получив 226 голосов, хотя этого никто не ожидал. Чтобы парализовать процесс, "напихали" в Избирательный кодекс больше 4 тыс. правок", — добавил Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше всего нас удивили мажоритарщики во Львовской области - Разумков

Явка на досрочных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду: 49,84%. Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 года. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.