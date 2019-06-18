Разумков рассказал, как формировали списки партии "Слуга народа"

Председатель партии "Слуга народу" рассказал, как формировали списки. Фото: УНИАН.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, как отбирали людей в списки кандидатов в депутаты от его политической силы.

Он отметил, что список кандидатов формировался не через сайт партии, передает Лига.Новости.

"Мы не говорили, что будем формировать списки через сайт. Такая система работала сугубо для мажоритарных кандидатов", - сказал Разумков.

"Списки формировали по абсолютно понятной системе. Об этом говорил президент, и я говорил. Мы туда привлекли тех, кто были нашими командами во время избирательных кампаний; тех, кто были нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского; тех, кто были экспертами…" – сказал руководитель "Слуги народа".

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По словам Разумкова, в список попали люди, которых в партии считают "эффективными".

"Они не участвовали в президентской кампании, но широко известны экспертному сообществу", - резюмировал он.

В парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".