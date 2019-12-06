Разумков предположил, как скоро примут закон о земле

"По-моему, это неплохой результат за закон в первом чтении", - Разумков о 240 голосах за законопроект в первом чтении. ФОТО: Facebook-страница Дмитрия Разумкова

Законопроект о введении рынка земли во втором чтении могут принять до конца 2019 года.

Это в интервью "НВ" предположил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Депутаты смогут проголосовать за рынок 6, 17, 18, 19 или 20 декабря. В остальные дни этого месяца они не имеют пленарных заседаний.

240 голосов за законопроект в первом чтении Разумков назвал "неплохим результатом" учитывая "накала страстей, бушевавших вокруг его принятия".

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. Что предусматривает принятый законопроект:

- с первого октября 2020 году в Украине отменяют запрет на продажу земли с / х назначения

- землю смогут покупать граждане Украины, государство, общины, юридические лица (созданные по законам Украины)

- иностранцы и лица без гражданства могут получить землю в наследство, но должны отстранить ее в течение года

- один человек или компания (вместе со связанными лицами) сможет купить максимум 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины, максимум 8% в пределах одной области или Крыма, максимум 0,5% в пределах Украины. Речь идет именно о с / х земли.

- арендатор имеет преимущественное право на покупку земли

- граждане с правом пожизненного наследования земли государственной, коммунальной собственности и арендаторы, получившие право аренды через переоформления права на постоянное пользование, могут выкупить участки с рассрочкой до 5 лет

- до 1 января 2024 компании, конечным владельцем которых являются иностранцы / лица без гражданства, созданные не по украинским законам или другие страны - не могут купить землю с / х назначения государственной и коммунальной собственности, землю частной собственности, земли, выделенные на местах для личного с / х хозяйства, а также земельные доли.