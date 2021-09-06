Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником

Разумков: Арестович может ехать советником в "Талибан". Фото: УНН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу "поехать в Талибан". Так спикер лтреагировал на заявление Арестович, который сравнил украинцев и беженцев из Афганистана.

"Обещаю, что в последний раз комментирую Арестовича. Может тогда поехать советником чего нибудь в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер украинского парламента в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович в своем нтервью попытался сравнить украинцев и беженцев из Афганистана.

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"Надо понимать, это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах, это образованная публика, которая проработала с западной коалицией, знает язык, часто образованнее, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет", - сказал Арестович . В Украине беженцев смогут "использовать" как переводчиков, считает он.

На прошлой неделе советник руководителя ОП, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что изменил бы название государства на "Русь-Украина". Спикер Рады резко раскритиковал такую ​​инициативу. "Иногда лучше жевать, чем говорить", - сказал Разумков словами Арестович. "Играть с названием государства, стараться, извините за сленг, хайпануть - это не государственная позиця", - добавил спикер.