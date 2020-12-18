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пятница, 18 декабря 2020 01:12

Разумков пообещал разобраться с кнопкодавами

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Разумков пообещал разобраться с кнопкодавами
Модернизировать систему "Рада" стоит 300 млн грн. Фото: Збруч

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал разобраться и наказать тех депутатов, которые кнопкодавилы во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

"Если мы говорим об этом случае, - если будут факты, вы знаете позицию, мне совершенно безразлично, от какой политической силы это будет происходить. У нас действует закон - один для всех - о неперсональном голосованиы и уголовной ответственность за это. Если есть факты - будем собираться, будем решать этот вопрос , - сказал Разумков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Так спикер парламента отреагировал на обращение главы партии "Голос" Киры Рудык. Якобы ее политсила имеет доказательства, что депутаты от фракции ОПЗЖ кнопкодавилы во время назначении Сергея Шкарлета.

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"К счастью, мы с вами в этом парламенте приняли закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование. Моя личная позиция (она у меня была и до того, как я пришел в парламент, и сегодня): если человек кнопкодавил, он должен терять мандат. К сожалению, Конституционный Суд тот законопроект, который был нами разработан и направлен, вернул, признал его неконституционным. Я думаю, что все-таки мы придем к тому, что будет другой законопроект, который также будет направлен в Конституционный Суд", - сказал Разумков .

Для модернизации системы "Рада", чтобы исключить неперсональное голосование, нужно 300 млн грн.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, который отсутствовал в Верховной Раде.

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