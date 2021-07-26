Разумков: олигархов должен определять не СНБО

Чтобы избежать конфликта интересов, говорит Разумков. Фото: @dmytro.razumkov

При Национальном агентстве по предупреждению коррупции надо создать комиссию, которая будет определять олигархов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Україна 24".

"Это должна быть независимая комиссия. Я подавал соответствующие правки.

Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК", - сказал спикер.

Чтобы избежать конфликта интересов, не СНБО, а независимый орган должен определять перечень олигархов, по словам Разумкова.

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Спикер сказал, что поддерживает идею декларирования чиновниками встреч с представителями бизнеса, которая заложена в законопроекте президента Владимира Зеленского.

"Но и здесь все должно быть прозрачно. Чтобы никто не мог упрекнуть представителям власти, что прописали что-то под себя", - отметил Разумков.

К законопроекту подали 1230 поправок.

Кроме законопроекта об олигархах надо принять другие для урегулирования отношений между властью и бизнесом. В частности - о лоббировании и антитрастовое законодательство, которое будет выполнять функцию борьбы с монополиями, считает спикер.

В июне президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Парламент поддержал законопроект в первом чтении.