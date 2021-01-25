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понедельник, 25 января 2021 11:33

Разумков объявил поход на кнопкодавов

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Разумков объявил поход на кнопкодавов
В парламенте установят дополнительные камеры, говорит спикер. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

В Верховной Раде возможность кнопкодавства снимут на 100%. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Мы прошли далеко вперед. Сделали так, что кнопкодавство стало явлением исключительным в стенах Верховной Рады. Этого почти нет. Но "почти" нас также не устраивает. Ни нас, ни украинское общество", - заявил председатель ВР.

Разумков рассказал, что "некоторые вещи сделали на техническом уровне".

"Они уже будут выполнены. Все свободные места, которыми часто кто-то пытался пользоваться, отключены в зале Верховной Рады. Прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. А после того, как запустят новую систему "Рада", то это фактически на 100 процентов снимет возможность кнопкодавства.

Параллельно с этим установим дополнительные камеры в зале. Это позволит правоохранительным органам быстро реагировать: кто был в зале, кто за кого проголосовал, с какого места", - заявил спикер.

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Также Разумков сказал об обсуждении изменений в регламент относительно дисциплинарного наказания нардепов.

"Не в пределах Уголовного кодекса. Верховная Рада может мотивировать народных депутатов принимать участие в пленарных заседаниях. Сегодня, если вы не берёте в них участие, вы не получаете заработную плату. Это будет дополнительным стимулом не заниматься ерундой в зале", - сказал председатель ВР.

Верховная Рада соберется на заседание завтра, 26 января.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства в Верховной Раде при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Тогда карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

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