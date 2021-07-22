Разумков написал письмо в США об агрессии России

Россия использует "Северный поток - 2", как инструмент гибридной войны, написал Разумков. Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков написал письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси.

"Выражаю глубокую обеспокоенность касательно продолжающегося строительства и возможного введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", который Россия использует как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы", - говорится в письме.

"Северный поток - 2" имеет целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии РФ. Значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям.

Также газопровод идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке, отметил спикер.

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"Вместе с тем "Северный поток - 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира. Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - говорится в письме.

Разумков призвал Конгресс США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили запуск газопровода. В случае необходимости, рассмотреть возможность дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока - 2".

"Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", - обратился спикер.

Тем временем Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал заявление народных депутатов в США и ЕС о недопустимости запуска газопровода.

Украинские парламентарии призывают США, ЕС и, в частности, Германию прекратить строительство и ввод в эксплуатацию "Северный поток-2".

"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая восточный фланг Европы", - говорится в совместном заявлении депутатов.

В мае Верховная Рада Украины обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США о введении санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2". "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.